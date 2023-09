Sindicatos dos EUA ampliam greves para unidades da GM e Stellantis

Os movimentos nas unidades adicionais acrescentaram cerca de 5.600 trabalhadores aos 12.700 que já estavam em greve.

O presidente do UAW, Shawn Fain, disse em um evento ao vivo no Facebook que, ao visar os centros de distribuição, a greve se torna um evento nacional. Ele disse que esperava que as negociações continuassem durante o fim de semana.

Horas depois que Fain convidou o presidente Joe Biden para visitar um piquete, Biden disse em uma postagem na mídia social X, anteriormente conhecida como Twitter, que ele iria a Michigan na terça-feira "para se juntar ao piquete e se solidarizar com os homens e mulheres do UAW".

Ele acrescentou: "É hora de um acordo vantajoso para todos, que mantenha a manufatura automotiva americana prosperando com empregos bem remunerados do UAW".

O presidente tem se manifestado seu apoio às demandas do sindicato por melhores salários e benefícios.

O ex-presidente Donald Trump, que está buscando um novo mandato, estará em Michigan na quarta-feira para falar aos trabalhadores do setor automotivo, segundo sua campanha.