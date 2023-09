Três palestinos são feridos em confrontos na fronteira entre Israel e Gaza

Os militares israelenses disseram em um comunicado que atingiram alvos do Hamas "adjacentes à fronteira de segurança na Faixa de Gaza", em resposta a tumultos e tiros disparados contra soldados.

Os habitantes de Gaza dizem que as manifestações são para protestar contra questões que incluem o tratamento dado aos prisioneiros palestinos nas prisões israelenses e as visitas de judeus ao complexo da mesquita de Al Aqsa, um local sagrado para muçulmanos e judeus, que o conhecem como Monte do Templo.

O chefe do grupo Hamas, que governa Gaza, Ismail Haniyeh, que atualmente reside entre o Catar e a Turquia, elogiou as ações dos manifestantes e estendeu "uma saudação de orgulho e gratidão a toda a juventude revolucionária" ao longo da fronteira em uma declaração televisionada no sábado.

De acordo com o exército israelense, os manifestantes também lançaram balões incendiários em território israelense, iniciando incêndios em áreas próximas à cerca de separação.

Na sexta-feira, o Ministério da Saúde disse que 31 palestinos haviam sido feridos durante os confrontos, que ocorreram dias depois que um manifestante foi morto a tiros pelas tropas.

(Reportagem de Emily Rose)