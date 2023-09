UE não quer de dissociar da China, mas precisa se proteger, diz chefe comercial

Por Brenda Goh

XANGAI (Reuters) - A União Europeia não tem a intenção de se dissociar da China, mas precisa se proteger quando houver abuso de sua abertura econômica, afirmou o vice-presidente executivo do bloco, Valdis Dombrovskis, em um momento no qual ambos os lados tentam diminuir as tensões geopolíticas e comerciais.

As relações ficaram mais tensas devido aos laços de Pequim com a Rússia, especialmente depois da invasão russa na Ucrânia, e à tentativa europeia de depender menos da segunda maior economia do mundo.