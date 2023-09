Cento e vinte mil armênios de Karabakh partirão para a Armênia

Os armênios de Karabakh -- um território reconhecido internacionalmente como parte do Azerbaijão, mas anteriormente fora do controle de Baku – foram forçados a declarar um cessar-fogo no dia 20 de setembro após uma operação militar relâmpago de 24 horas liderada por militares azerbaijanos mais poderosos.

O Azerbaijão afirma que irá garantir os seus direitos e integrar a região, mas os armênios temem repressão.

"Nosso povo não quer viver como parte do Azerbaijão. 99,9% prefere deixar nossas terras históricas", disse à Reuters o conselheiro de Samvel Shahramanyan, presidente da autodenominada República de Artsakh, David Babayan.

"O destino do nosso pobre povo ficará na história como uma desgraça e uma vergonha, tanto para a população armênia quanto para todo o mundo civilizado", disse Babayan. "Os responsáveis ​ terão que responder diante de Deus por seus pecados."

Os líderes armênios de Karabakh afirmaram em comunicado que todos aqueles que ficaram desalojados devido à operação militar do Azerbaijão e que quisessem partir seriam escoltados para a Armênia pelas forças de manutenção da paz russas.

Repórteres da Reuters que estão próximos à vila de Kornidzor, na fronteira com a Armênia, viram alguns carros bastante carregados passando pela Armênia. Um dos motoristas disse que era de Nagorno-Karabakh.