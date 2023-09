Conselheiro do BC da China propõe reformas estruturais para reanimar a economia

XANGAI (Reuters) - A China tem espaço limitado para uma maior flexibilização da política monetária e deve buscar reformas estruturais, como o incentivo a empreendedores, em vez de contar com políticas macroeconômicas para reavivar o crescimento, disse um consultor do banco central no domingo.

Liu Shijin, membro do comitê de política monetária do Banco Popular da China (PBOC), disse em um fórum financeiro em Xangai que a margem de manobra de Pequim para a flexibilização da política monetária era limitada pela ampliação dos diferenciais das taxas de juros em relação aos EUA.

Do ponto de vista fiscal, os governos chineses em vários níveis estão sob estresse, disse ele na conferência anual Bund Summit.