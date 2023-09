Forças israelenses matam 2 palestinos em conflito na Cisjordânia

Por Ali Sawafta

TULKARM, CISJORDÂNIA (Reuters) - As forças israelenses mataram dois palestinos, incluindo um combatente do grupo islâmico Hamas, durante uma incursão em um campo de refugiados na Cisjordânia no domingo, informaram as equipes da emergência e o Hamas, enquanto em Gaza os ataques israelenses atingiram postos de segurança pelo segundo dia.

Na última rodada de violência, as forças israelenses invadiram o campo de Nur Shams, próximo à cidade de Tulkarm, na Cisjordânia, nas primeiras horas da manhã de domingo, dando início a um tiroteio de horas com combatentes palestinos, segundo testemunhas.