Homens armados enfrentam polícia em cerco a mosteiro no Kosovo; 4 morrem

A chefe da missão da ONU em Kosovo, Caroline Ziadeh, e o chefe da política externa da UE, Josep Borrell, condenaram a violência.

"Mais vidas inocentes estão em risco nas hostilidades em curso nos arredores do Monastério de Banjska", disse Borrell, acrescentando que as missões da UE e da Otan em Kosovo estavam em contato com as autoridades. "Esses ataques devem cessar imediatamente."

As tropas da Otan, juntamente com membros da força policial da UE e da polícia de Kosovo, podiam ser vistas patrulhando a estrada que leva a Banjska, de acordo com um repórter da Reuters nas proximidades.

Os jornalistas foram impedidos de entrar na aldeia.

A mídia local disse que a polícia de fronteira de Kosovo fechou duas passagens para a Sérvia.

Os sérvios do norte de Kosovo há muito tempo exigem a implementação de um acordo negociado pela União Europeia em 2013 para a criação de uma associação de municípios autônomos em sua área.