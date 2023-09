Itália critica Alemanha por financiar entidades de assistência a migrantes

Crosetto, da Itália, disse ao diário La Stampa que Roma considerou a medida alemã "muito séria", acrescentando que o seu governo estava empenhado em combater os contrabandistas de seres humanos que, segundo ele, devem ser tratados como "criminosos internacionais".

"Berlim finge não perceber que, com esse plano, causa dificuldades a um país que, em teoria, deveria ser um amigo", disse Crosetto, membro sênior do partido Irmãos da Itália, do primeiro-ministro Giorgia Meloni.

O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha disse que resgatar pessoas no mar é um “dever legal, humanitário e moral”.

Os dados mais recentes do Ministério do Interior mostram que mais de 132 mil migrantes chegaram à Itália de barco até agora este ano, contra cerca de 69 mil no mesmo período de 2022.

No sábado, a instituição de caridade SOS Humanity disse em comunicado que iria receber cerca de 790 mil euros do governo alemão.