Milhares protestam na Espanha contra anistia aos separatistas catalães

MADRID (Reuters) - Dezenas de milhares de espanhóis protestaram em Madrid no domingo contra os possíveis planos do primeiro-ministro interino Pedro Sánchez de conceder anistia aos separatistas catalães a fim de permanecer no cargo após uma eleição que ele não venceu.

Agitando bandeiras espanholas, os partidários do Partido Popular (PP), da oposição conservadora, viajaram de toda a Espanha para participar do comício na capital espanhola. As autoridades estimaram o número de participantes em 40.000.

Sanchez, que ficou em segundo lugar nas eleições de julho, poderá permanecer no cargo se obtiver o apoio do exilado ex-líder catalão Carles Puigdemont, cujo partido Junts per Catalunya controla sete cadeiras no parlamento.