Ophelia traz mais chuva e risco de inundação para a Costa Leste dos EUA

(Reuters) - Ophelia, rebaixado para ciclone pós-tropical, trouxe mais chuva e vento à medida que se movia ao longo da costa atlântica dos Estados Unidos, disseram meteorologistas neste domingo.

O sistema climático chegou à costa perto de Emerald Isle, na Carolina do Norte, no sábado, onde inundou a região com chuvas torrenciais e ventos implacáveis ​​que causaram inundações e cortes generalizados de energia.

Era esperado que Ophelia se enfraquecesse gradativamente à medida que se movesse de norte a nordeste. No entanto, fortes chuvas ainda ameaçavam causar inundações em uma vasta área do Meio-Atlântico até o sul da Nova Inglaterra, disse o Centro Nacional de Furacões (NOAA) no último comunicado sobre a tempestade.