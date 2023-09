Raisi, do Irã, diz que acordos de "normalização" israelenses fracassarão

WASHINGTON (Reuters) - O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, disse neste domingo que os esforços patrocinados pelos Estados Unidos para normalizar as relações israelenses com os Estados árabes do Golfo, incluindo a Arábia Saudita, "não terão sucesso".

Em entrevista à CNN, Raisi também afirmou que o Irã não disse que não quer inspetores nucleares do órgão de vigilância nuclear das Nações Unidas no país. Ele falou que o Irã não tem problemas com a inspeção de suas instalações nucleares pelo órgão de vigilância nuclear da ONU.

A fala de Raisi aconteceu dias depois de Teerã proibir vários inspetores designados para o país.