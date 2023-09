Republicanos apelam à extrema direita para evitar paralisação do governo dos EUA

Por Richard Cowan e Sarah N. Lynch

WASHINGTON (Reuters) - Faltando apenas uma semana para Washington ficar sem dinheiro para manter o governo federal em pleno funcionamento, as facções em conflito dentro do Partido Republicano no Congresso dos Estados Unidos não mostraram sinais de união para aprovar um projeto de lei provisório de financiamento.

Até agora, o Congresso não conseguiu concluir nenhum dos 12 projetos de lei de gastos regulares para financiar programas de agências federais no ano fiscal que começa em 1º de outubro.