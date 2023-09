Apesar de pressão, senador norte-americano Bob Menendez rejeita renunciar

Menendez renunciou temporariamente, no entanto, de seu cargo como presidente do poderoso Comitê de Relações Exteriores do Senado. As regras dos democratas na Casa exigem membros acusados de crimes a renunciar às posições de liderança, embora possam reaver isso se forem considerados inocentes.

"Eu acredito firmemente que, quando todos os fatos forem apresentados, não apenas serei inocentado, como ainda serei senador por Nova Jersey", afirmou Menendez, de 69 anos, em seus primeiros comentários públicos desde que foi acusado, na sexta-feira.

Promotores norte-americanos afirmam que Menendez aceitou barras de ouro e centenas de milhares de dólares em dinheiro em troca de exercer sua influência para ajudar o governo egípcio e interferir nas investigações sobre os empresários.

A acusação quer que o senador perca bens, incluindo sua casa, uma Mercedes-Benz conversível ano 2019 e 566 mil dólares em dinheiro, barras de ouro e depósitos em contas bancárias.

Menendez disse que tem trabalhado para responsabilizar países, inclusive o Egito, por violações dos direitos humanos, e que o dinheiro em sua casa foi retirado de suas contas para bancar eventuais emergências.

"Se você olhar para as minhas ações relativas ao Egito durante o período descrito neste indiciamento, e em toda a minha carreira, verá que meu histórico é claro e consistente", afirmou.