Apoio ao referendo indígena na Austrália está em queda e deve fracassar, dizem pesquisas

Por Renju Jose

SYDNEY (Reuters) - O apoio a um referendo para reconhecer constitucionalmente os povos indígenas da Austrália caiu ainda mais, e a proposta histórica deve fracassar em uma votação nacional daqui a cerca de três semanas, segundo duas pesquisas de opinião nesta segunda-feira.

O apoio a "Voz ao Parlamento", um comitê indígena para aconselhar o Parlamento sobre questões que afetam os aborígenes e os habitantes das Ilhas do Estreito de Torres, caiu para 33%, 15 pontos a menos do que em maio, de acordo com a pesquisa da Australian Financial Review (AFR)/Freshwater. O voto "Não" chegou a 50%.