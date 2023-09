Armênios étnicos fogem de Karabakh após derrota na região separatista

"Informamos que todos os cidadãos que desejarem se deslocar de Artsakh para a Armênia terão essa oportunidade", disse a liderança, acrescentando que combustível gratuito seria fornecido na segunda-feira para todos aqueles que quisessem deixar o território.

Os armênios de Karabakh, um território reconhecido internacionalmente como parte do Azerbaijão, foram forçados a um cessar-fogo na semana passada, após uma operação militar de 24 horas realizada pelo Exército azerbaijano, que é muito maior.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, recebeu seu aliado, o presidente turco Tayyip Erdogan, na segunda-feira, no exclave autônomo de Nakhchivan - uma faixa do território azerbaijano separada do resto do país pela Armênia.

Eles iriam participar de uma cerimônia para um gasoduto que levará gás para Nakhchivan e inaugurar uma instalação militar recém-modernizada no exclave, disse a Turquia.