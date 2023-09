Ataques aéreos russos na Ucrânia matam 4 e danificam instalações portuárias e de grãos

Os ataques se intensificaram à medida que Kiev prossegue com uma contraofensiva no sul e no leste, que tem obtido ganhos lentos, mas que pode ser impulsionada pela entrega de tanques Abrams fabricados nos Estados Unidos, anunciada nesta segunda-feira pelo presidente Volodymyr Zelenskiy.

"Outro ataque maciço a Odessa!", afirmou a ministra da Economia, Yulia Svyrydenko, no X. "O ataque resultou na destruição de instalações de armazenamento de grãos e em danos significativos ao porto marítimo."

Oleh Kiper, governador da região de Odessa, disse que as instalações atingidas continham quase 1.000 toneladas de grãos e que os corpos de dois homens foram encontrados sob os escombros de um local onde os grãos eram armazenados.

Os militares da Ucrânia disseram que 19 drones Shahed de fabricação iraniana e 11 mísseis de cruzeiro foram abatidos durante a noite, a maioria deles direcionados à região de Odessa. As instalações de armazenamento de grãos que foram destruídas foram atingidas por dois mísseis supersônicos, segundo eles.

O Ministério da Energia disse que os danos às redes elétricas cortaram a energia de mais de 1.000 consumidores na região de Odessa, uma lembrança dos ataques aéreos que, por vezes, deixaram milhões de ucranianos sem aquecimento e luz no frio congelante do último inverno.

Um homem de 73 anos e uma mulher de 70 foram mortos em um ataque aéreo separado na cidade de Beryslav, na região de Kherson, segundo as autoridades.