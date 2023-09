Biden e secretário alertam para risco de fome de milhões nos EUA em caso de paralisação do governo

Milhões de norte-americanos dependem de auxílios alimentares para sobreviver, depois de a inflação ter pressionado os orçamentos das famílias e encarecido alimentos que vão dos pães aos vegetais, passando até por fórmulas para bebês. De acordo com o governo Biden, quase a metade dos recém-nascidos dos EUA dependem do WIC.

A Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos, poderá avançar esta semana com cortes drásticos nas despesas, que seriam quase certamente rejeitados pelo Senado, controlado pelos democratas. Embora os cortes não se tornem lei, o fato de ambas as Casas não chegarem a um acordo poderia forçar uma paralisação parcial do governo federal no próximo domingo.

Os deputados devem aprovar na terça-feira quatro projetos orçamentários para o novo ano fiscal, que imporiam mais restrições de acesso ao aborto, desmontariam uma iniciativa climática do governo Biden — ao custo de 11 bilhões de dólares — e retomariam a construção do muro entre os EUA e o México, um projeto com a marca do ex-presidente Donald Trump. Biden prometeu vetar pelo menos dois dos projetos.

(Reportagem de Steve Holland)