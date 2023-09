Biden se reúne com líderes de ilhas do Pacífico para conter avanço da China

Autoridades norte-americanas afirmaram que os EUA também prometerão mais investimentos de infraestrutura na região, incluindo a melhora da conexão de internet por meio de cabos submarinos.

"Os EUA se comprometem a assegurar uma região do Indo-Pacífico que seja livre, aberta, próspera e segura. Estamos comprometidos em trabalhar com todas as nações desta mesa para alcançar esse objetivo", afirmou Biden durante a cerimônia.

Segundo uma autoridade, os EUA trabalharão com o Congresso para fornecer 40 milhões de dólares para dar apoio a "uma infraestrutura segura, sustentável e resiliente" na região, ao lado de parceiros como Japão e Austrália.

Ao se referir ao plano, contudo, Biden errou o montante e disse que a ajuda seria de 40 bilhões de dólares.

O primeiro-ministro das Ilhas Cook e presidente do fórum, Mark Brown, afirmou que o encontro é "uma oportunidade... de desenvolver nossas parcerias em prol da prosperidade".

Biden foi anfitrião da primeira cúpula com ilhas do Pacífico -- com 14 participações -- há um ano e deveria se encontrar com os líderes novamente em maio, em Papua-Nova Guiné. A reunião, porém, foi cancelada quando uma crise sobre o teto da dívida norte-americana forçou Biden a encurtar sua viagem à Ásia.