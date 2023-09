Califórnia escapa praticamente ilesa de incêndios florestais, mas ainda há perigo pela frente

O ano incluiu uma longa primavera e um verão frio que, em agosto, produziu o primeiro grande furacão da Califórnia em 84 anos, aumentando a umidade nas árvores, arbustos, gramíneas e solo e ajudando a evitar o típico surto de vários grandes incêndios por volta do Dia do Trabalho, no início de setembro.

"Esta é a minha 47ª temporada de incêndios e este é o primeiro ano, em um tempo realmente longo, em que não tivemos toneladas de incêndios em ambos os lados do Dia do Trabalho", disse Tim Chavez, chefe assistente do Departamento de Proteção Florestal e Contra Incêndios da Califórnia (Cal Fire).

A temporada de incêndios ocorre, extraoficialmente, de junho a outubro.

"Nosso maior elogio é quando as pessoas nem ouvem falar de todos os incêndios aos quais respondemos", disse o porta-voz da Cal Fire, Nick Schuler.

O Cal Fire registrou 5.474 incêndios florestais em 104.169 hectares em 2023, semelhante ao mesmo período de 2022. A média de cinco anos no mesmo intervalo é de 6.142 incêndios e aproximadamente 485 mil hectares queimados.

Em 2020, mais de 8.600 incêndios florestais mataram 33 pessoas e consumiram 1,7 milhões de hectares.