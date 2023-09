Câmara dos Deputados dos EUA seguirá com projeto sobre gastos apesar de risco de paralisação

Centenas de milhares de funcionários federais serão dispensados e uma ampla gama de serviços, desde a supervisão financeira até a pesquisa médica, será suspensa se o Congresso não fornecer financiamento para o novo ano fiscal que começa em 1º de outubro.

Em geral, o Congresso não cumpre esse prazo e aprova projetos de lei de gastos provisórios para evitar interrupções enquanto conclui a legislação de financiamento.

Mas, até o momento, McCarthy não conseguiu reunir apoio para uma prorrogação temporária dos gastos, pois um grupo de republicanos da linha dura do partido se recusou a concordar. Os republicanos controlam a Câmara por uma estreita maioria de 221 a 212 votos e têm poucos votos de sobra.

McCarthy colocou o projeto de lei provisório em espera e, em vez disso, apresentará uma legislação que reflita as prioridades conservadoras.

Quando a Câmara retornar na terça-feira, os legisladores deverão apresentar quatro projetos de lei de gastos para o próximo ano fiscal que imporiam novas restrições ao acesso ao aborto, desfariam uma iniciativa climática de 11 bilhões de dólares do governo Biden e retomariam a construção do muro na fronteira entre o México e os EUA, uma iniciativa emblemática do ex-presidente Donald Trump.

Esses projetos de lei certamente serão rejeitados pelo Senado, e a Casa Branca disse que Biden vetaria dois deles.