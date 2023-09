Coquetéis molotov são atirados contra embaixada cubana em Washington

"Grupos anticubanos recorrem ao terrorismo quando se sentem impunes, algo sobre o qual Cuba tem advertido repetidamente às autoridades dos Estados Unidos", disse Rodríguez em sua conta no X, anteriormente conhecido como Twitter.

Mais cedo neste mês, autoridades de ambos os países fizeram progressos em uma série de questões durante conversas de alto nível em Washington. As principais preocupações de Cuba são a permanência na lista de patrocinadores estatais do terrorismo dos Estados Unidos e a continuação do embargo econômico da era da Guerra Fria por parte do governo Biden.

(Reportagem de Natalia Siniawski)