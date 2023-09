EUA exploram potencial linha direta de força espacial com China, diz autoridade

"O que conversamos, pelo menos do lado dos Estados Unidos, foi sobre a abertura de uma linha de comunicação para garantir que, se houver uma crise, saibamos quem podemos contactar", disse Saltzman, acrescentando que caberá ao presidente norte-americano, Joe Biden, e ao Departamento de Estado assumir a liderança em tais discussões.

Os comentários foram feitos em um momento em que a Força Espacial está estudando a possibilidade de estabelecer uma base no Japão, já que as ambições militares da China no Indo-Pacífico desestabilizam seus vizinhos e a guerra na Ucrânia destaca a importância das capacidades espaciais na guerra.

Saltzman, que conversou com as principais autoridades de defesa japonesas em Tóquio nesta segunda-feira, confirmou que a força espacial está explorando o possível estabelecimento de uma sede local no Japão.

Ele não entrou em detalhes sobre o local ou a finalidade que terá, mas disse que poderá ser semelhante a uma base estabelecida na Coreia do Sul em novembro do ano passado.

Saltzman acrescentou que uma cooperação mais profunda com países que pensam da mesma forma, incluindo o Japão, será crucial para poder monitorar e entender a atividade no domínio espacial para deter a China e combater as "atividades da zona cinzenta", como o bloqueio de sinais de satélite.

"Precisamos ter essas indicações e avisos, ver o que eles estão fazendo e chamá-los à atenção para suas intenções. Temos que ser hipersensíveis para não sermos vítimas das atividades da zona cinzenta", disse Saltzman.