Filipinas dizem que removerão barreira colocada pela China no Mar do Sul da China

"A colocação de uma barreira pela República Popular da China viola os direitos tradicionais de pesca de nossos pescadores", acrescentou.

O Ministério das Relações Exteriores do país disse nesta segunda-feira que as barreiras são uma violação do direito internacional e que as Filipinas "tomarão todas as medidas apropriadas para proteger a soberania de nosso país e o sustento de nossos pescadores".

A embaixada chinesa em Manila não respondeu aos pedidos de comentários.

A China reivindica 90% do Mar do Sul da China, sobrepondo-se às zonas econômicas exclusivas de Vietnã, Malásia, Brunei, Indonésia e Filipinas. Pequim se apoderou do Scarborough Shoal em 2012 e forçou os pescadores das Filipinas a viajar mais longe para obter capturas menores.

A guarda costeira filipina e o pessoal do departamento de pesca descobriram a barreira flutuante, estimada em 300 m de comprimento, em uma patrulha de rotina na sexta-feira perto do banco de areia, conhecido localmente como Bajo de Masinloc, de acordo com comodoro Jay Tarriela, porta-voz da guarda costeira.

"Temos que ser muito cuidadosos (para não cometer) qualquer erro diplomático", disse Tarriela em uma entrevista de rádio na segunda-feira, antes dos comentários do governo, quando perguntado se a guarda costeira estava planejando remover a barreira.