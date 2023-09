Filipinas removem barreira chinesa no Mar do Sul da China em "operação especial"

Horas depois de o conselheiro de segurança nacional ter prometido tomar medidas, a guarda costeira filipina disse ter removido o cordão flutuante, a pedido do presidente Ferdinand Marcos Jr. e da sua força-tarefa especial no Mar do Sul da China.

"A barreira representava um perigo para a navegação, uma violação clara do direito internacional. Também dificulta a realização de atividades de pesca e de subsistência dos pescadores filipinos", afirmou a guarda costeira em comunicado, descrevendo o banco de areia como "uma parte integrante do território nacional filipino".

O Ministério das Relações Exteriores da China não fez menção direta à barreira flutuante, mas nesta segunda-feira defendeu as ações de sua guarda costeira como “medidas necessárias” depois que um navio de pesca filipino “invadiu” suas águas na sexta-feira.

A troca de farpas sublinha as relações tensas entre a China e as Filipinas, no momento em que Manila está fortalecendo rapidamente os laços militares com a potência rival Washington, uma medida que tem irritado Pequim.

O estratégico Scarborough Shoal, batizado em homenagem a um cargueiro britânico que encalhou no século 18, foi tomado em 2012 pela China, que desde então mantém uma presença constante da guarda costeira e de traineiras de pesca.

Sob o antigo presidente pró-China das Filipinas, Rodrigo Duterte, os pescadores chineses e filipinos desfrutavam desde 2017 de uma coexistência pacífica no banco de areia, conhecido pela sua deslumbrante lagoa azul-turquesa que serve de santuário para os barcos de pesca durante as tempestades.