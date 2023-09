Grupo sikh canadense pede que apoiadores protestem em frente às embaixadas indianas

A Índia negou rapidamente qualquer participação no assassinato e descreveu as alegações como "absurdas". As acusações provocaram tensões entre os dois países, com cada nação expulsando diplomatas e Nova Délhi suspendendo os vistos para canadenses.

Jatinder Singh Grewal, diretor da Sikh for Justice no Canadá, disse à Reuters no domingo que sua organização liderará as manifestações em frente às embaixadas e consulados indianos em Toronto, Ottawa e Vancouver para aumentar a conscientização pública sobre o assassinato de Nijjar.

"Estamos pedindo ao Canadá que expulse o embaixador da Índia", disse Grewal. Os representantes das missões diplomáticas da Índia em Ottawa e Toronto não estavam imediatamente disponíveis para comentar.

O Departamento de Polícia de Toronto disse que estava ciente das manifestações planejadas para esta segunda-feira, mas se recusou a revelar detalhes sobre os preparativos de segurança ou a possível resposta a qualquer situação de violência que possa ocorrer durante o protesto.

Nijjar, que trabalhava como encanador, deixou o Estado de Punjab, no norte da Índia, há 25 anos e tornou-se cidadão canadense. Ele apoiava a formação de uma pátria sikh independente, chamada Khalistan, a ser criada a partir de Punjab. A Índia designou Nijjar como "terrorista" em julho de 2020.

O Canadá é o lar de cerca de 770 mil sikhs -- a maior população fora de seu Estado natal, Punjab -- e o país tem sido o local de muitas manifestações que têm irritado a Índia.