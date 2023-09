Kosovo diz que Sérvia deveria entregar homens armados após tiroteio que deixou 4 mortos

Os Estados Unidos condenaram os ataques à polícia e instaram os governos do Kosovo, uma ex-província sérvia com uma maioria étnica albanesa de 90%, e da Sérvia a neutralizarem décadas de antagonismo.

A polícia armada revistou nesta segunda-feira casas em Banjska em busca de qualquer um dos cerca de 30 homens armados que poderiam não ter fugido, disse uma fonte policial à Reuters. O vilarejo permaneceu isolado aos jornalistas.

Autoridades do Kosovo disseram no final do dia que se acredita que alguns dos homens armados tenham escapado para a vizinha Sérvia.

O ministro do Interior do Kosovo, Xhelal Svecla, disse que seis membros feridos do grupo armado foram hospitalizados na cidade de Novi Pazar, no sul da Sérvia, perto da fronteira norte do Kosovo.

“Exigimos à Sérvia que entregue estes homens às autoridades do Kosovo o mais rapidamente possível, para enfrentarem a justiça pelos seus atos terroristas”, além de quaisquer outros que tenham fugido para a Sérvia, disse Svecla aos jornalistas.

Autoridades do governo sérvio não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters.