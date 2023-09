Líbia diz que prefeito de Derna e outras autoridades foram detidas após enchente

Moradores revoltados culparam as autoridades pelo colapso das represas, que haviam sido construídas para conter o fluxo no leito sazonal do rio que atravessa a cidade.

Um contrato de 2007 para reparar as barragens nunca foi concluído em meio à guerra civil que começou com a revolta apoiada pela Otan que derrubou Muammar Gaddafi em 2011. Derna foi controlada até 2019 por combatentes de uma série de grupos, incluindo o Estado Islâmico.

Manifestantes incendiaram a casa do prefeito Abdulmenam al-Ghaithi na semana passada, e a administração no leste do país disse que ele foi suspenso e que todo o conselho da cidade foi demitido.

Milhares de pessoas foram confirmadas como mortas por causa das enchentes e outras milhares ainda estão desaparecidas, com prédios inteiros levados pelo mar. Equipes internacionais de resgate continuam os esforços para recuperar corpos sob os escombros e no porto da cidade, com a esperança de encontrar sobreviventes cada vez menor.

A inundação e os esforços de resgate também expuseram o atrito entre o governo central e uma administração rival que controla o leste do país e não reconhece as autoridades em Trípoli.

(Reportagem de Ayman al-Warfali)