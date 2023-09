Lula não ficará pressionado por fim de mandato de Aras para indicar PGR, diz Padilha

Padilha disse ainda que o MPF tem mecanismos de interinidade para seguir atuando enquanto não há um sucessor e que, após a escolha de Lula, o Senado também terá seu tempo próprio para sabatinar a analisar a indicação.

"Sempre lembrando, não basta correr porque depois o Senado vai fazer a sabatina. Não é a primeira vez que o Brasil teve situações de interinidade", afirmou.

Antes de Lula viajar a Nova York, onde discursou na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) na semana passada, fontes com conhecimento do assunto disseram à Reuters que a indicação para procurador-geral da República havia afunilado entre os subprocuradores Paulo Gustavo Gonet e Antonio Carlos Bigonha, apontado como favorito.

Bigonha tem ligações com petistas históricos, como o ex-presidente da legenda e ex-deputado federal José Genoino, o que fez seu nome surgir no horizonte. Ele é bem visto por pessoas próximas ao presidente e tem um perfil considerado discreto.

Já Gonet, hoje vice-procurador-geral Eleitoral, surgiu como alternativa ao atuar na ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que levou à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Seu nome é apoiado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes -- com quem trabalha no TSE -- e Gilmar Mendes, de quem foi sócio em uma faculdade de direito.

Com o fim do mandato de Aras, e ainda sem a indicação de um sucessor -- que terá de ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e posteriormente aprovado pelo plenário da Casa --, a PGR será comandada interinamente pela vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público, Elizeta Ramos.