Moody's alerta que paralisação do governo dos EUA seria "negativa para crédito"

NOVA YORK (Reuters) - A agência de risco Moody's disse nesta segunda-feira que uma paralisação do governo dos Estados Unidos seria "negativa para o crédito", pois destacaria a fraqueza da força institucional e de governança do país em comparação com outros governos de primeira linha, embora seu impacto econômico provavelmente seja de curta duração.

Os serviços governamentais dos EUA seriam interrompidos e centenas de milhares de trabalhadores federais seriam dispensados ​​sem remuneração se o Congresso norte-americano não fornecer financiamento para o ano fiscal que começa em 1º de outubro.

A publicação dos principais dados econômicos dos EUA, de importância crítica para os formuladores de política monetária e investidores, também será suspensa indefinidamente caso o governo federal feche.