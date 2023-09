Polícia do Kosovo entra em vilarejo após tiroteio com homens armados deixar 4 mortos

JOSEVIK, Kosovo (Reuters) - Unidades da polícia kosovar se deslocaram em veículos blindados para proteger e revistar um vilarejo no norte de Kosovo nesta segunda-feira, um dia depois que quatro pessoas foram mortas em um tiroteio entre a polícia e homens armados de etnia sérvia na região.

Os homens armados invadiram o vilarejo de Banjska no domingo, lutando contra a polícia e usando um mosteiro ortodoxo sérvio como barricada. A polícia retomou o monastério no final do domingo, depois que três suspeitos e um policial foram mortos.

As unidades policiais armadas vasculharam as casas do vilarejo nesta segunda-feira, procurando por homens armados que não tivessem fugido, disse uma fonte policial à Reuters. O vilarejo ainda estava isolado para jornalistas na manhã desta segunda-feira.