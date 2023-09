Premiê da Hungria critica Ucrânia e diz que não há pressa em ratificar candidatura da Suécia à Otan

A Hungria entrou em atrito com a Ucrânia sobre o que diz ser restrições aos direitos de cerca de 150.000 húngaros étnicos de usar sua língua nativa, especialmente na educação, depois que Kiev aprovou uma lei em 2017 restringindo o uso de idiomas minoritários nas escolas.

"Eles querem transformar (as escolas húngaras) em escolas ucranianas e, se isso não funcionar, querem fechá-las", disse o premiê nacionalista Orbán em seu discurso, acrescentando que seu governo lutaria pelos direitos dos húngaros étnicos no oeste da Ucrânia.

"Não apoiaremos a Ucrânia em nenhuma questão no cenário internacional até que ela restabeleça as leis que garantem os direitos dos húngaros."

As declarações de Orbán foram dadas depois que a chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou, no início deste mês, uma visão de uma UE ampliada que incluiria a Ucrânia. Os países da UE devem decidir em dezembro se permitem que a Ucrânia inicie as negociações de adesão -- uma medida que exigiria o apoio unânime de todos os 27 países do bloco.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse, após sua eleição em 2019, que acredita ser necessário preparar um projeto de lei para proteger os direitos das minorias, especialmente nas esferas religiosa e linguística.

Obter o sinal verde para as negociações de adesão à UE seria amplamente visto como uma vitória para a Ucrânia em seu conflito com a Rússia, uma vez que ela busca não apenas repelir as forças russas, mas também se libertar da influência geopolítica russa e fortalecer os laços com o Ocidente.