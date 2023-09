Premiê italiana repreende chanceler alemão por apoio a grupos de resgate de migrantes

ROMA (Reuters) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, escreveu ao chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, dizendo-lhe que soube com “espanto” de uma iniciativa do governo alemão para financiar grupos de caridade para migrantes que operam no mar Mediterrâneo.

Meloni tem promovido uma abordagem radical contra a imigração ilegal, mas a Itália registrou um aumento nas chegadas de migrantes neste ano, com cerca de 133.000 tendo desembarcado até agora, contra cerca de 69.800 no mesmo período em 2022.

A carta de Meloni é datada de 23 de setembro e foi tornada pública depois que o ministro da Defesa, Guido Crosetto, uma figura importante do partido da premiê, Irmãos da Itália, também criticou o governo alemão por apoiar as instituições de caridade em uma entrevista no domingo.