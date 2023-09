“Essa negligência de memória é ultrajante”, afirmou Peskov a repórteres. “Muitos países ocidentais, inclusive o Canadá, criaram uma nova geração que não sabe quem lutou contra quem ou o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E eles não sabem nada sobre a ameaça do fascismo.”

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, afirmou que o incidente era extremamente lamentável. “Isso é muito vergonhoso para o Parlamento do Canadá e, por extensão, para todos os canadenses”, afirmou ele nesta segunda-feira.

Parlamentares opositores pediram a renúncia de Rota, mas o governo propôs apenas que seus comentários fossem retirados dos registros oficiais. O presidente da casa o apresentou “como um veterano de guerra ucraniano-canadense da Segunda Guerra Mundial, que lutou pela independência da Ucrânia contra os russos”. Ele também foi chamado de “herói ucraniano e herói canadense”.

Durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Ucrânia era parte da União Soviética, alguns nacionalistas ucranianos se juntaram às unidades nazistas, pois viam os alemães como libertadores que os livrariam da opressão soviética.

O episódio se encaixa bem na narrativa do presidente russo, Vladimir Putin, de que enviou seu Exército à Ucrânia no ano passado para “desmilitarizar e desnazificar” a nação, uma democracia cujo presidente, um judeu, perdeu parentes no Holocausto.

(Reportagem de Guy Faulconbridge e David Ljunggren)