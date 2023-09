Rússia torturou algumas vítimas ucranianas até a morte, diz inquérito da ONU

Por Emma Farge

GENEBRA (Reuters) - Os ocupantes russos torturaram ucranianos de forma tão brutal que algumas de suas vítimas morreram e forçaram as famílias a ouvir enquanto estupravam as mulheres, disseram integrantes de um órgão investigativo com mandato da ONU nesta segunda-feira.

Erik Møse, presidente da Comissão de Inquérito sobre a Ucrânia, disse ao Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra que sua equipe havia "coletado mais evidências indicando que o uso de tortura pelas Forças Armadas russas em áreas sob seu controle tem sido generalizado e sistemático".