Taliban cogita usar plano de vigilância em massa dos EUA e se reuniu com chinesa Huawei

Uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse que não estava ciente de discussões específicas, mas acrescentou: "A China sempre apoiou o processo de paz e reconstrução no Afeganistão e apoiou as empresas chinesas a realizarem uma cooperação prática relevante"

Há mais de 62 mil câmeras em Cabul e em outras cidades que são monitoradas por uma sala de controle central, de acordo com o Taliban. A última grande atualização do sistema de câmeras de Cabul ocorreu em 2008, de acordo com o antigo governo, que dependia muito das forças internacionais lideradas pelo Ocidente para garantir a segurança.

Quando as forças internacionais lideradas pela Otan estavam se retirando gradualmente em janeiro de 2021, o então vice-presidente Amrullah Saleh disse que seu governo implementaria uma grande atualização do sistema de vigilância por câmeras de Cabul. Ele disse aos repórteres que o plano de 100 milhões de dólares tinha o apoio da coalizão da Otan.

"O arranjo que havíamos planejado no início de 2021 era diferente", disse Saleh à Reuters em setembro, acrescentando que a "infraestrutura" para o plano de 2021 havia sido destruída.

Os defensores dos direitos humanos e opositores do regime estão preocupados com o fato de que a vigilância reforçada possa ter como alvo membros da sociedade civil e manifestantes.

Embora o grupo raramente confirme as prisões, o Comitê para a Proteção dos Jornalistas afirma que pelo menos 64 jornalistas foram detidos desde a tomada do poder. Os protestos contra as restrições às mulheres em Cabul foram interrompidos com brutalidade pelas forças de segurança, de acordo com manifestantes, vídeos e testemunhas da Reuters.