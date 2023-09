Trinta e quatro anos depois de fugir do Azerbaijão, família armênia de Karabakh está em fuga de novo

A família deixou Stepanakert durante a noite de domingo em seu veículo Nissan, depois de ouvir que uma coluna estava deixando a cidade. Agora eles planejam se mudar para a cidade de Charentsavan, perto de Yerevan, onde têm parentes.

Passar pelos guardas de fronteira do Azerbaijão no caminho de saída era um risco, disseram eles. Samvel tem experiência militar anterior com as forças de Karabakh e seu filho Hayk estava servindo no Exército armênio de Karabakh até a semana passada.

Monika disse que os guardas de fronteira azerbaijanos identificaram Hayk como um soldado no posto de controle, mas os deixaram passar depois de verificar se havia armas no carro.

Tanto Samvel quanto Monika criticaram as ações do contingente de manutenção da paz russo de 2 mil militares que foi enviado para Karabakh após uma guerra em 2020 entre o Azerbaijão e a Armênia. Eles disseram que, antes do conflito, tinham sentimentos calorosos pela Rússia e haviam estudado em escolas de língua russa.

Ambos disseram que os russos haviam pedido subornos para retirar civis de Karabakh durante o bloqueio, algo que a Reuters não conseguiu verificar.

"É claro que a culpa é deles", disse Monika. "Quando eles chegaram em 2020, pensamos que iriam nos proteger."