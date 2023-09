Zoológico Nacional dos EUA se despede de pandas enquanto paralisação do governo se aproxima

A próxima semana contará com exibições de filmes com temas de pandas, concertos, palestras, ioga, atividades de artes e artesanato e "saborosas guloseimas comemorativas" fornecidas pela Embaixada da China em Washington, de acordo com o site do zoológico.

No entanto, as festividades podem terminar um dia antes do planejado se o Congresso não conseguir fornecer financiamento para o ano fiscal que começa em 1º de outubro devido a uma disputa contínua entre os republicanos de extrema direita e outros parlamentares.

O zoológico, operado pelo Smithsonian Institute, recebe financiamento federal e poderá ser forçado a fechar ao público durante uma paralisação do governo, de acordo com seu site. A paralisação não prejudicará os cuidados com os animais, mas a popular "Panda Cam" ao vivo do zoológico poderá ficar sem sinal.

Mei Xiang, 25 anos, e Tian Tian, 26 anos, chegaram ao zoológico em 2000 por meio de um acordo cooperativo de pesquisa e reprodução com a China Wildlife Conservation Association. Inicialmente, os pandas deveriam permanecer por 10 anos, mas o acordo foi renovado três vezes desde 2010.

(Reportagem de Julia Harte)