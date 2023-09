Ataques no Iêmen põem em risco negociações de paz

O porta-voz houthi Mohammed Abdulsalam disse que a coalizão matou 12 soldados do grupo no último mês ao longo da fronteira com a Arábia Saudita. "Embora consideremos lamentáveis os incidentes de violação da trégua...enfatizamos a importância de entrar em uma fase de paz séria", afirmou ele à Reuters.

Os houthis, alinhados ao Irã, estavam respondendo às acusações de terem matado dois membros do Exército do Barein e ferido vários outros na segunda-feira em um ataque de drones na fronteira sul da Arábia Saudita.

A aliança liderada pela Arábia Saudita condenou o ataque e disse que ele ocorreu após outros ataques dos houthis a uma unidade de distribuição de energia e a uma delegacia de polícia perto da fronteira.

"Essas repetidas ações hostis e provocativas não são consistentes com os esforços positivos que estão sendo feitos para buscar um fim para a crise", disse o porta-voz da coalizão, general Turki al-Malki.

Os Estados Unidos também condenaram o ataque, segundo o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, que afirmou que as autoridades norte-americanas estavam em contato com as contrapartes do Barein.

"Esse ataque não provocado ameaça o mais longo período de calma desde o início da guerra no Iêmen", disse Miller em uma coletiva de imprensa, reiterando que somente um acordo entre os iemenitas poderia resolver o conflito.