Conferência da ONU vê primeira viagem pública do ministro israelense à Arábia Saudita

O governo saudita não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O embaixador não residente da Arábia Saudita para os palestinos -- uma função anunciada no mês passado -- fez sua primeira visita à sede do governo na Cisjordânia ocupada por Israel nesta terça-feira, apresentando credenciais que também o designam "cônsul-geral em Jerusalém".

A Arábia Saudita, que abriga os dois santuários mais sagrados do Islã, há muito tempo insiste no direito dos palestinos de se tornarem um Estado como condição para o reconhecimento de Israel -- algo a que muitos membros da coalizão religiosa nacionalista do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu resistem há muito tempo.

O embaixador, Nayef Al-Sudairi, disse aos repórteres em Ramallah que sua visita "reafirma que a causa palestina, a Palestina e o povo da Palestina têm um status elevado e importante, e que nos próximos dias haverá uma chance de maior cooperação entre a Arábia Saudita e o Estado da Palestina".