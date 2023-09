Coreia do Sul realiza raro desfile militar e alerta Coreia do Norte sobre ameaça nuclear

Por Soo-hyang Choi

SEUL (Reuters) - A Coreia do Sul realizou o primeiro desfile militar de grande escala em uma década nesta terça-feira, com armas que variaram de mísseis balísticos a tanques passando por Seul, em uma demonstração de força, conforme adota uma postura mais rígida contra a Coreia do Norte.

O desfile marca o Dia das Forças Armadas do país, normalmente um evento discreto em relação aos grandes eventos que a Coreia do Norte tem organizado sob o comando do líder Kim Jong Un, que incluem armas estratégicas como mísseis balísticos intercontinentais (ICBMs).