Democratas planejam rastrear e encurralar candidatos republicanos com questões sobre Trump

Por Jarrett Renshaw

FILADÉLFIA (Reuters) - Quando perguntaram ao parlamentar republicano Don Bacon se ele apoiava a candidatura de Donald Trump à Casa Branca no próximo ano, em um encontro com eleitores do Nebraska no mês passado, ele rejeitou a pergunta, dizendo que era muito cedo para dizer, já que o ex-presidente ainda não havia garantido a indicação do partido.

Apesar da falta de resposta, um ativista democrata com uma câmera de vídeo filmou a conversa e ela foi rapidamente divulgada online com a manchete Bacon "se recusa a dizer ao povo de Nebraska se apoia Trump".