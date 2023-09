Desempenho de Lula é aprovado por 52% e reprovado por 46%, diz AtlasIntel

"A aprovação do Lula se manteve constante ao longo dos últimos seis meses, sem movimentos expressivos de aumento ou queda, em decorrência do clima de polarização política que se manteve mesmo depois da conclusão do ciclo eleitoral presidencial. Existem, no entanto, alguns sinais de alarme nessa última rodada da pesquisa", disse Andrei Roman, CEO da AtlasIntel.

"Segurança pública, por exemplo, é a dimensão setorial com o pior desempenho para o governo -- 47% de péssimo -- e afeta primordialmente a Região Nordeste do país em Estados como Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte, que ainda constituem o bastião de apoio ao Lula. Isso revela uma vulnerabilidade cada vez maior, que poderá afetar as próximas rodadas", acrescentou.

Entre as áreas do governo avaliadas na pesquisa, direitos humanos e igualdade racial teve 49% de avaliação ótima e boa e 47% de ruim e péssima, enquanto relações internacionais ficou com 48% de avaliação positiva e 45% de avaliação negativa.

Na área de responsabilidade fiscal e controle de gastos, a avaliação positiva foi de 38%, ao passo que a negativa somou 51%. Em segurança pública, os que veem a atuação do governo como ótima ou boa são 36%, ao passo que os que têm avaliação ruim ou péssima somam 56%.

Na comparação por áreas com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula é apontado como tendo desempenho melhor que o antecessor em todas as áreas pesquisadas, de acordo com a AtlasIntel.

Nas relações internacionais, 56% veem Lula com desempenho melhor, contra 38% que acham que ele é pior que Bolsonaro. No meio ambiente, 54% preferem o desempenho de Lula, enquanto 39% acham que a situação ambiental piorou em relação a Bolsonaro; e no tocante à responsabilidade fiscal e controle de gastos, 49% veem Lula melhor, enquanto 41% entendem que essa área piorou na comparação com a gestão anterior.