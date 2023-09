Divergências entre Senado e Câmara dos EUA aumentam chance de paralisação do governo

Por David Morgan, Richard Cowan e Moira Warburton

WASHINGTON, 26 Set (Reuters) - O Senado dos Estados Unidos está pronto para tentar avançar com um projeto de lei bipartidário com objetivo de impedir uma paralisação do governo em apenas cinco dias, enquanto a Câmara tenta levar adiante uma medida conflitante apoiada apenas pelos republicanos.

A divisão entre as duas casas do Congresso sugere que o governo federal está cada vez mais propenso a entrar em sua quarta paralisação em uma década no domingo, um padrão de impasse partidário que começou a obscurecer a visão de Wall Street sobre o crédito do governo dos EUA.