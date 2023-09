Em visita a grevistas, Biden diz que sindicato deve lutar por aumento salarial de 40%

O democrata Biden viajou para um centro de distribuição de peças em Belleville, Michigan, de propriedade da General Motors, e juntou-se a dezenas de piqueteiros do lado de fora.

"As empresas estavam com problemas, agora estão indo incrivelmente bem. E querem saber? Vocês também deveriam estar indo incrivelmente bem", disse Biden por meio de um megafone. "Continuem com isso."

Ele estava se referindo ao resgate governamental das montadoras dos EUA em 2009, que incluiu cortes salariais. “Vocês merecem o que conquistaram. E vocês conquistaram muito mais do que recebem agora”, disse ele.

Questionado se apoiava o aumento de 40% pedido pelo sindicato, um valor que reflete os aumentos dos pagamentos dos presidentes-executivos ao longo de quatro anos, Biden disse: "Sim. Penso que devem poder negociar esse aumento".

Fontes da indústria automotiva disseram que o apoio de Biden a um aumento salarial de 40% pode dificultar a obtenção de um compromisso com o UAW, o sindicato dos trabalhadores do setor. As conversações não estão avançando esta semana, uma vez que as atenções estão centradas em Biden e Trump, disseram.

O chefe da Tesla, Elon Musk, disse na plataforma de mídia social X, anteriormente conhecida como Twitter, que o pedido de 40% e menos horas de trabalho são uma "maneira garantida" de levar as empresas à "falência". As fábricas da Tesla não são sindicalizadas.