EUA pedem ao Azerbaijão que proteja armênios enquanto milhares fogem de Karabakh

Pelo menos 13.550 dos 120.000 armênios étnicos que tinham Nagorno-Karabakh como lar chegaram à Armênia no primeiro dia do êxodo, com centenas de carros e ônibus lotados de pertences passando pela estrada montanhosa que sai do Azerbaijão.

Alguns fugiram na traseira de caminhões abertos, outros em tratores. Narine Shakaryan, avó de quatro netos, chegou no carro velho de seu genro com seis pessoas dentro. A viagem de 77 km levou 24 horas, disse ela. Eles não tinham comido nada.

"Durante todo o trajeto, as crianças choravam, estavam com fome", afirmou Shakaryan à Reuters na fronteira, carregando sua neta de 3 anos, que, segundo ela, ficou doente durante a viagem.

"Partimos para continuarmos vivos, não para viver."

Enquanto os armênios se apressavam para deixar a capital de Karabakh, conhecida como Stepanakert pela Armênia e Khankendi pelo Azerbaijão, os postos de combustível ficaram lotados por causa do pânico. As autoridades locais disseram que pelo menos 20 pessoas morreram e 290 ficaram feridas em um incêndio de grandes proporções quando uma instalação de armazenamento de combustível explodiu na segunda-feira.

A chefe da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), Samantha Power, em Yerevan, capital da Armênia, pediu ao Azerbaijão que "mantenha o cessar-fogo e tome medidas concretas para proteger os direitos dos civis em Nagorno-Karabakh".