EUA processam Amazon por suposta violação de lei antitruste

A Amazon é um monopólio e abusa dos seus poderes, de acordo com a agência.

O processo vem após anos de queixas de que a Amazon.com e outros gigantes de tecnologia abusam do seu domínio em ferramentas de busca, redes sociais e no varejo online para lucrar.

A ação, que contou com a adesão de 17 procuradores-gerais estaduais, ocorre na esteira de uma investigação de quatro anos e de medidas judiciais federais movidas contra representantes do Google, da Alphabet, e do Facebook, da Meta.

"A FTC e os seus parceiros estaduais afirmam que as ações da Amazon permitem à empresa impedir que rivais e vendedores baixem os preços, reduz a qualidade para os consumidores, sobrecarrega vendedores, sufoca a inovação e evita que competidores concorram de forma justa contra a Amazon", afirmou a agência em comunicado.

A FTC informou que pediu ao tribunal uma liminar permanente para que a Amazon.com interrompa a conduta ilegal. A ação foi movida no tribunal federal de Seattle, onde está a sede da Amazon.

A FTC pediu que o tribunal considere "qualquer medida compensatória preliminar ou permanente, incluindo --mas não se limitando a-- uma compensação estrutural, necessária para restaurar a concorrência leal".