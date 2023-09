EUA restringem importações de mais empresas chinesas ligadas a trabalho forçado de uigures

As três empresas foram sofreram restrição como resultado de suas práticas comerciais envolvendo minorias uigures e outros grupos perseguidos, disse o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos em comunicado.

"Não toleramos empresas que usam trabalho forçado, que abusam dos direitos humanos de indivíduos com o objetivo de obter lucro", disse o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, no comunicado.

As três empresas foram escolhidas por trabalharem com o governo de Xinjiang para recrutar e transportar, abrigar ou usar o trabalho forçado de uigures, cazaques, quirguizes ou membros de outros grupos perseguidos fora da região, disseram os Estados Unidos.

A Xinjiang Tianmian Foundation Textile produz fios e outros produtos têxteis, segundo o comunicado. A Xinjiang Zhongtai Group produz e vende policloreto de vinila (PVC) e outros materiais têxteis, químicos e de construção. A Xinjiang Tianshan Wool Textile vende roupas de caxemira e lã, entre outros produtos. Todas as três estão sediadas em Xinjiang.

A UFLPA, promulgada em 2021, proíbe a importação de produtos que sejam produzidos em Xinjiang ou por empresas identificadas na lista para os Estados Unidos, a menos que o importador possa provar que os produtos não foram produzidos com trabalho forçado.

As autoridades norte-americanas acreditam que as autoridades chinesas têm estabelecido campos de trabalho para uigures e outros grupos minoritários muçulmanos na região de Xinjiang, no oeste da China. Pequim nega qualquer abuso.