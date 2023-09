Feijóo dá início a tentativa remota de formar governo na Espanha

Com o apoio do Vox (33 cadeiras) e dos partidos regionais União do Povo Navarro (1 cadeira) e Coalizão Canária (1 cadeira), o PP (137 cadeiras) tem 172 votos, quatro a menos que a maioria na câmara de 350 cadeiras.

Outros partidos menores se recusaram a dar seus votos, dizendo que não gostariam de facilitar uma coalizão com um partido de extrema-direita.

O PSOE provavelmente poderá contar com 171 cadeiras com o apoio do partido de extrema-esquerda Sumar, do partido catalão pró-independência Esquerra, dos separatistas bascos EH Bildu, do Partido Nacionalista Basco e do Bloco Nacionalista Galego.

Os sete votos do Juntos pela Catalunha seriam, portanto, suficientes para alcançar a maioria.