Filho de Biden processa aliado de Trump e advogado por suposta violação de dados

Hunter, de 53 anos, também processou um ex-assessor da Casa Branca que trabalhou sob o comando de Trump, bem como a receita federal do país. Os republicanos têm se mirado o filho do presidente conforme Biden, um democrata, busca a reeleição no próximo ano.

Seu julgamento em Delaware sobre as acusações federais de porte de armas é o primeiro processo contra o filho de um presidente dos EUA em exercício, e ocorre em meio à perspectiva de que Joe Biden possa novamente concorrer contra Trump, que enfrenta quatro casos criminais, em 2024.

Trump e os republicanos do Congresso, sem provas, têm acusado separadamente o presidente de ter lucrado com os empreendimentos comerciais estrangeiros de seu filho enquanto atuava como vice-presidente entre 2009 e 2017. A Casa Branca negou as acusações.

Os representantes de Giuliani e Costello não puderam ser contatados imediatamente para comentar o processo.

O filho do presidente acusou a dupla de alegar ter obtido dados retirados ou roubados de seus dispositivos ou plataformas de armazenamento, incluindo um laptop, mas observou que Giuliani e Costello em declarações públicas citaram uma "unidade externa".

"Embora o momento exato e a maneira pela qual os réus obtiveram os dados do autor permaneçam desconhecidos para o autor, não há dúvida de que os réus, pelo menos até certo ponto, acessaram, adulteraram, manipularam, alteraram, copiaram e danificaram os dados do autor, e que suas ações são ilegais, não autorizadas e sem o consentimento do autor", diz o processo.