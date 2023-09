Filipinas prometem não recuar após China advertir contra "problemas" em atol disputado

Por Neil Jerome Morales

MANILA (Reuters) - As Filipinas prometeram nesta terça-feira não recuar diante de um esforço chinês para bloquear a entrada de seus pescadores em um atol disputado no Mar do Sul da China, enquanto Pequim advertiu a nação do Sudeste Asiático a não "provocar e causar problemas".

Os comentários foram feitos um dia depois de Manila ter cortado uma barreira flutuante de 300 metros instalada por Pequim no local, um dos recursos marítimos mais disputados da Ásia, usando uma equipe da guarda costeira que se fez passar por pescadores em um pequeno barco.